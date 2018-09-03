Denizli'de gıda zehirlenmesi şüphesi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 99 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesinde bir ortaokulun bahçesinde oğlunun sünneti için mevlit okutan M.U. yaklaşık 600 kişiye yemek ikram etti.

Yemekte tavuk çorbası, köfte, pilav, salata ve tatlı yiyen bazı kişilerde bir süre sonra kusma, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti görüldü.

Kentteki hastanelere başvuran 99 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Öte yadan Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri gıdalarla ilgili numuneleri alarak tahlile gönderdi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

\

- Valilikten açıklama

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, dün sünnet düğününde verilen yemek sonrasında çok sayıda kişinin ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ateş şikayetiyle hastanelere başvurduğu belirtildi.

Şimdiye kadar 99 kişinin çeşitli hastanelere başvurduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi.

"2 Eylül 2018'de yapılan sünnet düğünündeki yemek sonrası düğünde yemek yiyen kişilerin 3 Eylül sabahı itibarıyla ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ateş şikayetleri ile hastanelere başvuru yaptığı öğrenilmiştir. Şimdiye kadar yapılan değerlendirmeye göre bu şikayetlerle 99 kişi kamu ve özel hastanelere başvurmuş, 34 kişi şifa ile taburcu edilmiş, 65 kişinin takip ve tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir. Hastaların genel durumu iyi olup, olayla ilgili gerekli takipler yapılmaktadır. "

