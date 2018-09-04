HABER

Denizli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 316 oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 11:31 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde biri sünnet, diğer düğün olmak üzere iki etkinlikte aynı firmanın hazırladığı yemeği yedikten sonra rahatsızlanıp, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı, 316'ya yükseldi.

Denizli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 316 oldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde biri sünnet, diğer düğün olmak üzere iki etkinlikte aynı firmanın hazırladığı yemeği yedikten sonra rahatsızlanıp, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı, 316'ya yükseldi.
Merkezefendi ilçesinde pazar günü bir yemek firması tarafından, biri sünnet, diğer düğün olmak üzere iki etkinlik için yemek yapıldı. Her iki etkinliğe gelen yaklaşık bin kişiye; köfte, pilav, tavuk suyu çorba, salata ve puding ikram edildi. Bir süre sonra, her iki etkinliğe katılan davetlilerde mide bulantısı, baş dönmesi, ishal, yüksek ateş ve karın ağrısı şikayetleri görülmeye başlandı. Dün, ilk olarak 99 kişi hastanelere başvurdu. Ancak zaman geçtikçe sayı arttı, 316 kişiye ulaştı. Bu kişilerin bir bölümüne ayakta müdahale edildi.
Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, zehirlenme şüphesiyle kamu hastaneleri ve özel hastanelere başvuran kişi sayısının 316'ya ulaştığı, 182 kişiye ayakta müdahale edildiği belirtilerek, "Zehirlenme şüphesiyle 134 kişinin tedavisi hastanelerimizin acil ve yataklı servislerinde devam etmektedir. Bu sabahtan itibaren olayla ilgili yeni bir vaka başvurusu bulunmamaktadır. Hastaların genel durumu iyi olup, gerekli takipler yapılmakla birlikte konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli inceleme ve soruşturmanın yapılması için talimat verilmiştir" denildi.

FOTOĞRAFLI

Denizli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 316 oldu

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Çalıntı kimlik mağduruna mahkemeden beraatÇalıntı kimlik mağduruna mahkemeden beraat
Kuşadası'nda kaçak göçmen hareketliliğiKuşadası'nda kaçak göçmen hareketliliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çalınan otomobil, mezarlıkta kundaklandı

Çalınan otomobil, mezarlıkta kundaklandı

Kazada ölen kişinin yakını tabutun başında dakikalarca ağladı

Kazada ölen kişinin yakını tabutun başında dakikalarca ağladı

Korkunç olay! Kayınvalidesini öldürdü, eşi ve iki üvey oğlunu ağır yaraladı

Korkunç olay! Kayınvalidesini öldürdü, eşi ve iki üvey oğlunu ağır yaraladı

Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı

Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.