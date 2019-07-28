HABER

Denizli'de gökyüzü paraşütlerle renklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 16:12 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çameli ilçesindeki 2 bin 150 rakımlı Yaylacık Dağı, Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çameli ilçesindeki 2 bin 150 rakımlı Yaylacık Dağı, Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. 12 ülkeden 110 sporcunun katıldığı şampiyonada, paraşütler gökyüzü renklendirdi. Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi'nce düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası başladı. Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve ilçede bulunan 2 bin 150 rakımlı Yaylacık Dağı'nda düzenlenen şampiyonaya 12 ülkeden 110 sporcu katıldı. Pistte havalanmak için hummalı bir hazırlık yapan sporcular, rüzgarın yönüne göre sırayla atlayışlarını yaptı. Paraşütlerin havalanmasıyla gökyüzünde renkli görüntüler oluştu. Çevredekilerin yoğun ilgi gösterdiği yamaç paraşütü şampiyonası, 2 Ağustos'a kadar sürecek. 'BURADAKİ UÇUŞLARI KAÇIRMAK İSTEMİYORLAR' Yarışların organizatörü Akın Gökbulut, Çameli'de her yıl yamaç paraşütü yarışları düzenlediklerini belirtip, Yaylacık Dağı'nın uçuş için oldukça elverişli bir piste sahip olduğunu söyledi. Bu yıl 12 ülkeden 32 yabancı pilotun şampiyonada mücadele ettiğini kaydeden Gökbulut, "Çameli yamaç paraşütü için çok güzel bir uçuş bölgesi. Yabancı turistler ve sporcular buradaki uçuşları kaçırmak istemiyor. Şampiyonaya katılan sporcular burada belirlenen iniş noktasına en kısa sürede ulaşmaya çalışıyor. En hızlı şekilde bitişe ulaşan sporcu, o günün birincisi oluyor ve en yüksek puanı alıyor. 6 günün sonunda en yüksek puanı toplayan pilot, yarışın şampiyonu olacak" dedi. 'DÜNYA ÇAPINDA ORGANİZASYONLAR DÜZENLEYEBİLİRİZ' Çameli Belediye Başkanı AK Parti'li Cengiz Arslan ise ilçelerinde yamaç paraşütü yarışlarının bir gelenek haline geldiğini belirtti. İlçelerinin yamaç paraşütünde dünyada tercih edilen bir nokta durumunda olduğunu ifade eden Arslan, "Biz dünya çapında organizasyonlar düzenleme kapasitesine sahibiz. Amacımız dünya klasmanında yarışlar düzenleyerek Çameli, Denizli ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamak. Alternatif doğa sporları açısından Çameli'yi marka ilçe haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.

İstanbullular dikkat! Öğle saatlerinde...İstanbullular dikkat! Öğle saatlerinde...
Torbalı'da başkanın oğlu belediye şirketine genel müdür yardımcısı oldu (4)Torbalı'da başkanın oğlu belediye şirketine genel müdür yardımcısı oldu (4)
Denizli'de gökyüzü paraşütlerle renklendiDenizli'de gökyüzü paraşütlerle renklendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

Göç İdaresi'nden 'sınır dışı' haberleri hakkında açıklama

Göç İdaresi'nden 'sınır dışı' haberleri hakkında açıklama

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

En güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Düzce'deki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'deki felaketten bir acı haber daha

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Kazdağları' açıklaması

Bakanlıktan 'Kazdağları' açıklaması

81 ilde günübirlik kiralanan evlere denetim

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Baronun gizli yazışması ortaya çıktı: Sakin olmayan bunu yapamaz

Baronun gizli yazışması ortaya çıktı: Sakin olmayan bunu yapamaz

İnternetteki haberlerini gösterip haraç toplamış

Haberlerini gösterip haraç toplamış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.