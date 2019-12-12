HABER

Denizli'de hafif ticari araç otomobille çarpıştı:1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 04:25 | Son Güncelleme

Denizli'nin Honaz ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza saat 20.00 sıralarında Honaz ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Süleyman Tekin yönetimindeki hafif ticari araç, Kervan Yolu Kavşağı'nda Ahmet Koza (56) idaresindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Ahmet Koza'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif ticari araç sürücüsü Tekin ile otomobilde yolcu olarak bulunan Serkan Özener ambulansla Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren otomobil sürücüsü Koza'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

PARTNER WhatsApp açıkladı: Son 20 gün! WhatsApp açıkladı: Son 20 gün!
İzmir'de yılbaşı öncesi "gümrük kaçağı ürün" operasyonuİzmir'de yılbaşı öncesi "gümrük kaçağı ürün" operasyonu
Beşiktaş’ta motosiklet polis aracına çarptı: 2 yaralıBeşiktaş’ta motosiklet polis aracına çarptı: 2 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı!

Antalya’da ‘kırmızı kod’ uyarısı için gece nöbeti başladı

'Kırmızı kod' sonrası ekipler teyakkuzda!

Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına roket düştü

Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına roket düştü

Ankara’da 5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı banyoda ölü bulundu

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

Mobilya atölyesindeki büyük yangın saatler sonra söndürüldü!

Mobilya atölyesindeki büyük yangın saatler sonra söndürüldü!

Malatya’da evde baygın bulunan şahıs kurtarılmadı

Malatya’da evde baygın bulunan şahıs kurtarılmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.