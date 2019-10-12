Denizli'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Nevzat Berber (72) idaresindeki 20 NS 279 plakalı hafif ticari araç, Kaklık Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Berber'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, kazada eşi Fatma Berber (67) ise ağır yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Berber'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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