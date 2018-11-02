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Denizli'de Halk Oyunları Şampiyonası kortej yürüyüşüyle başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 19:02 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi Belediyesi ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) işbirliğiyle düzenlenen Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, kortej yürüyüşüyle başladı.

Denizli'de Halk Oyunları Şampiyonası kortej yürüyüşüyle başladı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi Belediyesi ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) işbirliğiyle düzenlenen Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, kortej yürüyüşüyle başladı. Ekipler, yürüyüşün ardından yöresel kıyafetleriyle kısa gösteriler yaptı.
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile Merkezefendi Belediyesi tarafından Merkezefendi Kültür Merkezi'nde 2 gün sürecek Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Finalleri, düzenlemeli ve düzenlemesiz olmak üzere 2 ayrı kategoride yapılacak. İki gün boyunca 60 hakemin gözetiminde sürecek yarışmaya; Adana, Adıyaman, Artvin, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gümüşhane, İstanbul, Kars, Kırklareli, Kilis, Mersin, Muğla, Çorum, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere 24 ilden 27 halk oyunu ekibi katıldı. Şampiyona kapsamında, 3 Kasım cumartesi günü, Yıldızlar Geleneksel Düzenlemesiz Dal Türkiye Şampiyonası düzenlenecek. 4 Kasım Pazar günü ise Yıldızlar Geleneksel Düzenlemeli Dal Türkiye Şampiyonası yapılacak.
Pazar günü sora erecek şampiyonanın kortej yürüyüşü, bugün halk oyunları ekiplerinin katımıyla yapıldı. Ekipler, Gazi Bulvarı'nda davul ve zurnalar eşliğinde yürüdü. Delikliçınar Meydanı'nda sona eren yürüyüş sonrası halk oyunları ekipleri, yöresel kıyafetleriyle kısa gösteriler sundu. Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu, yarışmaya vatandaşları davet ederek, "Denizli ve Merkezefendi olarak bu güzel organizasyonlara ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Tüm yarışmacılar çok iddialı. Aslında Türkiye'nin mozaiği olan ekipler burada gösteriler sunacak" dedi.

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Denizli'de Halk Oyunları Şampiyonası kortej yürüyüşüyle başladıDenizli'de Halk Oyunları Şampiyonası kortej yürüyüşüyle başladıDenizli'de Halk Oyunları Şampiyonası kortej yürüyüşüyle başladıDenizli'de Halk Oyunları Şampiyonası kortej yürüyüşüyle başladı

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