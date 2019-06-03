Denizli'de hava destekli trafik denetimleri

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, "güvenli bayram" uygulaması kapsamında havadan drone destekli kontrollerde trafik kuralı ihlali yaptığı tespit edilen 39 sürücüye, 6 bin 244 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli-Muğla kara yolu Acıpayam Bulvarı'nda trafik denetimi yaptı.

Trafik akışının yoğun olduğu bölgede drone uçuran emniyet ekipleri emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışıkta geçen sürücüleri tespit etti. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler, Bağbaşı'nda oluşturulan kontrol noktasında durdurularak haklarında işlem yapıldı.

Yaklaşık iki saatlik denetim kapsamında emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışık ihlali yapan 39 sürücüye 6 bin 244 lira ceza kesildi.

- Gizli plakalı motosiklet ekiplerden kaçamadı

Öte yandan uygulama sırasında yolun solundan giden plakasız bir motosiklet, polis ekiplerince durduruldu.

Sürücü A.S. (22), plakasının yerinde olduğunu, yoldaki rüzgar nedeniyle eğik durduğunu söyledi. Trafik polisleri, motosikletin 42 DZ 007 nolu plakasının özel düzenekle katlanıp gizlendiğini belirledi.

Motosiklet sürücüsüne 92 lira para cezası kesildi.

