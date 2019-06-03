HABER

Denizli'de hava destekli trafik denetimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 16:50 | Son Güncelleme

Drone'la "güvenli bayram" uygulaması yapan trafik ekipleri, kurallara uymayan sürücülere toplam 6 bin 244 lira para cezası kesti - Plakayı özel düzenekle gizleyen motosiklet sürücüsüne de ceza uygulandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, "güvenli bayram" uygulaması kapsamında havadan drone destekli kontrollerde trafik kuralı ihlali yaptığı tespit edilen 39 sürücüye, 6 bin 244 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli-Muğla kara yolu Acıpayam Bulvarı'nda trafik denetimi yaptı.

Trafik akışının yoğun olduğu bölgede drone uçuran emniyet ekipleri emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışıkta geçen sürücüleri tespit etti. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler, Bağbaşı'nda oluşturulan kontrol noktasında durdurularak haklarında işlem yapıldı.

Yaklaşık iki saatlik denetim kapsamında emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışık ihlali yapan 39 sürücüye 6 bin 244 lira ceza kesildi.

- Gizli plakalı motosiklet ekiplerden kaçamadı

Öte yandan uygulama sırasında yolun solundan giden plakasız bir motosiklet, polis ekiplerince durduruldu.

Sürücü A.S. (22), plakasının yerinde olduğunu, yoldaki rüzgar nedeniyle eğik durduğunu söyledi. Trafik polisleri, motosikletin 42 DZ 007 nolu plakasının özel düzenekle katlanıp gizlendiğini belirledi.

Motosiklet sürücüsüne 92 lira para cezası kesildi.

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
Muhtarlığı iptal edilen babasının yerine seçildiMuhtarlığı iptal edilen babasının yerine seçildi
10 yıllık kira istenince dükkanı, şehit ve gazi aileleri derneğine çevirdi10 yıllık kira istenince dükkanı, şehit ve gazi aileleri derneğine çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayram ceza drone ihlal Kural Motosiklet trafik Uygulama

En Çok Okunan Haberler

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

'İstanbul'un işgalini fetih zanneden vasatlar...'

'İstanbul'un işgalini fetih zanneden vasatlar...'

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

81 ilde 36 bin kadını dolandıranlar yakalandı!

81 ilde 36 bin kadını dolandıranlar yakalandı!

İtiraf gibi açıklama: Reddedilebilir

İtiraf gibi açıklama: Reddedilebilir

Feci anlar! Kaldırımda oturan 2 kadını böyle öldürdü

Feci anlar! Kaldırımda oturan 2 kadını böyle öldürdü

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da otelde doğalgaz patlaması! Ekipler bölgede

Ankara'da otelde korkutan patlama! Ekipler bölgede

Bayram namazı Zonguldak 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Zonguldak 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Yozgat 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Yozgat 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Yalova 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Yalova 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Van 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Van 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Uşak 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Uşak 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.