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Denizli'de hayvan pazarında bayram telaşı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 16:49 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'na bir hafta kala hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'de kurbanlık satışı yapılan canlı hayvan pazarında, bayrama bir hafta kala aileleriyle kurbanlık bakmaya gelenler yoğunluk oluşturdu.

Kentte besicilik yapanların yanı sıra ülkenin farklı bölgelerinden getirilen kurbanlık hayvanların satışı devam ediyor.

Eskihisar Mahallesi'ndeki Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nda küçükbaş hayvanlar kilogramı 23 liradan, büyükbaş hayvanlar ise kilogramı 19 liradan alıcı buluyor.

Hafta sonu olması dolayısıyla ailece pazara gelen vatandaşlardan bazıları, beğendikleri hayvanları kantarda tarttırıp, pazarlık yapıp alıyor. Bakacak yeri olmayanlar da satıcıdan bayrama kadar hayvanın pazardaki padoklarda kalmasını istiyor.

- Pazarın "Şampiyon"u 20 bine alıcı bekliyor

Pazara Güney ilçesinden gelen besici Ferhat Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aydoğdu köyünden 40 büyükbaş hayvan getirdiğini belirtti. Bunlardan 15'ini sattığını söyleyen Uyanık, "Bayrama kadar da kalan 25'ini satmayı düşünüyorum. 'Şampiyon' adlı danamız var. 900 kilo gelmesini umuyoruz, 20 bin lira pazarlıkla satmayı hedefliyoruz. Pazarda şu an en büyük hayvanlardan biri 'Şampiyon', bu konuda iddialıyız. En azından bizim gönlümüzün şampiyonu." dedi.

Besici Osman Ersoy da "Buldan Süleymanlı Yayla Gölü'nden geliyorum. 20 büyükbaş hayvan getirdim. 7'sini sattım. Bayrama kadar diğerlerini de satmayı ümit ediyorum. Pazarın durumu geçen yıla göre pek bir fark yok, fiyatlar aynı. Geçen yıla göre talep az ama alıcının son günü beklediğini düşünüyoruz. 735 kilogram hayvanı 14 bin liraya, 620 kilo geleni 12 bin 900 liraya verdim." diye konuştu.

Kurbanlık almak isteyen Halit Kart ise "Aslında küçükbaş hayvan için gelmiştim ama oğlum büyükbaş hayvanları da merak etti, beraber bir bakalım dedik. Büyükbaş fiyatları, küçükbaşlara göre çok daha makul. Hayvanlar güzel, pazar güzel." ifadelerini kullandı.

Ümit Danacı da hafta sonu olması dolayısıyla pazarına geldiğini belirterek, "Pazarı gezdim, beğendiğim küçükbaş hayvanı 400 liraya aldım. Fiyatlar iyi, uygun yani." değerlendirmesini yaptı.

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