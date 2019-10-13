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Denizli'de hemzemin geçitte kaza: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 11:03 | Son Güncelleme

Bozkurt ilçesinde Pamukkale Ekspresi'nin çarptığı otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde hemzemin geçitte meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli-Eskişehir seferini yapan Pamukkale Ekspresi, Bozkurt ilçesi girişindeki Yeni Caddesi'nde bulunan hemzemin geçitte, 20 UK 417 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından otomobilde bulunan 2 kişi öldü, yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekibi, kazada hayatını kaybedenlerin cenazelerini araçtan çıkarmak için çalışma başlattı.

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