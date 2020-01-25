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Denizli'de hırsızlık şüphelileri kovalamacada yakalandı: 1 polis yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 17:49 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, polis ekiplerince ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıklarının belirlenmesi üzerine 2'si kadın 5 kişi kovalamaca sonucu yakalanıp, gözaltına alındı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, polis ekiplerince ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıklarının belirlenmesi üzerine 2'si kadın 5 kişi kovalamaca sonucu yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler gözaltına alındığı sırada çıkan arbedede 1 polis memuru yaralandı.
Yenişafak Mahallesi'nde bugün devriye görevi yürüten polis ekipleri, şüpheli gördükleri 45 AES 089 plakalı otomobildeki kişilerin hırsızlık şüphelisi olduğunu fark edince durdurmak istedi. Otomobildeki kişiler polisin uyarısına rağmen durmayıp, kaçmaya başladı. Şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Stad Caddesi'nde önlem alan polis ekipleri, otomobili durdurdu. Otomobilden inen Onur A. (21), Umut A. (20), Emrah A. (32), Aysel A. (37) ve Hanım A. (33) başka bir aracı durdurup kaçmak isterken yakalanıp, gözaltına alındı.
Gözaltı sırasında çıkan arbedede polis memuru Harun Şen, başını otomobilin kapısına çarpınca yaralandı. Polis memuru Şen, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından, Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, hırsızlık suçundan arandıkları ayrıca kendilerine 'Salihli Grubu' olarak tanıttığı belirtildi. Otomobilde yapılan aramada ise, ev ve iş yerleri kapılarındaki damakları düşürmekte kullanılan plastik malzemeler ile çalıntı 5 şişe viski ve çelik kasa bulundu.

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