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Denizli'de hurda deposunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 20:10 | Son Güncelleme

Otluk alanda çıktıktan sonra depoya sıçrayan yangında 6 araç yandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otluk alanda çıkan ve hurda araçların bulunduğu depoya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karakurt Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, Ünal Akbaş'a ait hurda araçların olduğu depoya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Hurdaya ayrılan 2 minibüs, 2 kamyonet ve 1 otomobil ile kullanımda olan kamyonet, jeneratör ve kompresör tamamen yandı. Depodaki 3 araçta da hasar meydana geldi.

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