HABER

Denizli’de iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 23:36 | Son Güncelleme

Denizli’de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi tüfekten çıkan saçmalar ile yaralanırken, 3 kişi ise gözaltına alındı.Olay, Çivril ilçesinin Hamam Mahallesi’nde meydana geldi.

Denizli’de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi tüfekten çıkan saçmalar ile yaralanırken, 3 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, Çivril ilçesinin Hamam Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki aile sokakta karşı karşıya geldi. Ailelerin tartışması kavgaya dönüşerek arbede yaşandı. Yaşanan kavgadan kısa bir süre sonra, Adlım ailesinin evine pompalı tüfekle ateş açıldı. Evde bulunan, Süleyman (54), Gonca (22), Ferdi (29), Eşref Adlım (38) ve Ekrem Ağım (17) açılan ateşte tüfekten çıkan saçmalar ile hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı tüfekle birlikte 3 kişiyi gözaltına alındı.

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştuİstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştu
Evine ekmek götürürken otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandıEvine ekmek götürürken otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Balıkesir’de 125 kaçak göçmen yakalandıBalıkesir’de 125 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.