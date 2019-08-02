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Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 23:29 | Son Güncelleme

DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Siteler Mahallesi, Doğan Demircioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Kadir Solak yönetimindeki 20 EG 182 plakalı otomobil, iddiaya göre yolun soluna dönmek isterken, Muhammet Ali Karatopçu yönetimindeki 20 GG 444 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki otomobil yol kenarındaki kaldırıma çıkarak ağaçları devirdi. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Mustafa Ali Karatopçu, Müşteva Karatopçu, Enes Karatopçu, Ahmet Solak ve Ayşe Solak (38) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan ve durumu ağır olan Ayşe Solak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
İnceleme sonrası otomobiller olay yerinden kaldırılırken, polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

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Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralıDenizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralıDenizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

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