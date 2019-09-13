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Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 22:54 | Son Güncelleme

Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Antalya yönünden Denizli istikametine giden Sedat Kuzu yönetimindeki 06 BIV 774 plakalı otomobil, Cankurtaran mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Şevket Yar'ın kullandığı 20 R 0727 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve Denizli Büyükşehir Belediye İtfaiye Dairesi ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkartılan Yar ve Kuzu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yar'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Kara Yolu Kaza otomobil trafik

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