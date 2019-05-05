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Denizli'de ilk teravih kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 23:47 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de Ramazan Ayı'nın başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı kılındı.

Denizli'de ilk teravih kılındı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Ramazan Ayı'nın başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı kılındı. Kent merkezindeki Delikliçınar Yeni Camii, teravihe gelen cemaatle doldu.
11 Ayın Sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayının gelişiyle birlikte Denizlililer camilere akın etti. Ramazan ayının coşkusunu yaşayanlar, yatsı namazının ardından kentteki camilerde, huşu içerisinde ilk teravih namazlarını kıldı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bulunan Delikliçınar Yeni Camii, Ramazan'ın ilk gününde ibadet etmek isteyen cemaatle doldu. Caminin içerisinde kendilerine yer bulamayanlar ise caminin giriş kısmındaki kapalı alanda namazlarını kıldı. Teravih namazına gelenlerden Ramazan Özdemir, "12 yaşından beri oruç tutuyorum. Ramazan ayını çok özlemiştik. Hayırlısıyla 11 Ayın Sultanı Ramazan'a bugün başlıyoruz. Sabah ilk sahuru, akşam ise ilk iftarımızı yapacağız. Bu mübarek 30 günün tüm Türkiye'ye hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

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Denizli'de ilk teravih kılındıDenizli'de ilk teravih kılındıDenizli'de ilk teravih kılındıDenizli'de ilk teravih kılındı

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