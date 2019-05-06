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Denizli'de ilk teravih kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 09:41 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de Ramazan Ayı'nın başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı kılındı.

DENİZLİ'de Ramazan Ayı'nın başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı kılındı. Vatandaşlar camilere akın ederken, kent merkezindeki Delikliçınar Yeni Camii, tıklım tıklım doldu.
'11 Ayın Sultanı' Ramazan ayının gelişiyle birlikte Denizlili vatandaşlar camilere akın etti. Ramazan ayının coşkusunu yaşayan vatandaşlar, yatsı namazının ardından kentteki camilerde huşu içerisinde ilk teravih namazlarını kıldı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bulunan Delikliçınar Yeni Camii'de Ramazan'ın ilk gününde ibadet etmek isteyen vatandaşlar tarafından tıklım tıklım doldu. Caminin içerisinde kendilerine yer bulamayan bazı vatandaşlar ise caminin giriş kısmındaki kapalı alanda namazlarını eda etti. Ramazan ayının ilk teravih namazını kılan vatandaşlardan Ramazan Özdemir, ?12 yaşından beri oruç tutuyorum. Ramazan ayını çok özlemiştik. Hayırlısıyla 11 Ayın Sultanı Ramazan'a bugün başlıyoruz. Sabah ilk sahuru, akşam ise ilk iftarımızı yapacağız. Bu mübarek 30 günün tüm Türkiye'ye hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

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