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  4. Denizli'de İncil ele geçirildi

Denizli'de İncil ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 17:54 | Son Güncelleme

Denizli'de İncil ele geçirildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de bir araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde iki İncil bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda, tarihi eser olabileceği değerlendirilen ve üzerinde kurşun plakalara ibranice yazılmış ibareler bulunan 2 İncil ele geçirildi.

Ele geçirilen eser inceleme yapılmak üzere Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan gözaltına alınan şüpheliye Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
incil tarihi eser kaçakçılığı

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