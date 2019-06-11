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Denizli'de inşaattan hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 21:06 | Son Güncelleme

İnşaattan 70 bin lira değerinde iskele demiri çaldıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 70 bin lira değerinde iskele demiri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki dört ayrı inşaattan hırsızlık ihbarını alan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı.

Ekipler, inşaata iskele kurmak üzere bırakılan demir parçalarını çalan şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda O.G, M.K. ve M.Ç, çalıntı malzemelerin yüklendiği 20 EG 119 plakalı kamyonetle yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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