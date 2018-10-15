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Denizli'de iş dünyasından enflasyonla topyekün mücadeleye destek açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 19:22 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, iş dünyasında örgütlü kurumlar Denizli Ticaret Odası, Denizli Sanayi Odası, Denizli Ticaret Borsası, Acıpayam, Babadağ, Buldan, Sarayköy ve Tavas ticaret odalarının başkanları ortak açıklama ile Enflasyonla Topyekün Mücadele Kampanyası'na destek verdiklerini duyurdu.

Denizli'de iş dünyasından enflasyonla topyekün mücadeleye destek açıklaması

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, iş dünyasında örgütlü kurumlar Denizli Ticaret Odası, Denizli Sanayi Odası, Denizli Ticaret Borsası, Acıpayam, Babadağ, Buldan, Sarayköy ve Tavas ticaret odalarının başkanları ortak açıklama ile Enflasyonla Topyekün Mücadele Kampanyası'na destek verdiklerini duyurdu.
Denizli Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen toplantıya oda, borsa ve dernek yöneticileri katıldı. Katılımcıların görüş birliğine vardıkları konularla ilgili ortak açıklamayı Denizli Sanayici, Tüccar ve İşadamları Platformu Dönem Sözcüsü İbrahim Tefenlili yaptı. Fiyat istikrarının makro ekonominin durumunu yansıtan en önemli göstergelerden biri olduğunu belirten Tefenlili, şunları söyledi:
"Türkiye 2002'den sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda çarpıcı bir iyileşme elde etmiş, Türkiye'de enflasyonun tek haneli seviyelere düşmesi sağlanmıştır. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağandışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranı yeniden çift hanelere çıkmıştır. Artan enflasyon hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı, hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Tüm bu sıkıntıları aşmak için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Enflasyonla Mücadele Programı'nı son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Zira enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir."
'ENFLASYONLA MÜCADELEDE DE NETİCE ALACAĞIMIZA EMİNİZ'
Enflasyonla mücadelenin aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadele anlamına geldiğini dile getiren Tefenlili, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekun bir duruş sergileyerek, elini taşın altına koymaktadır. Bu çerçevede TOBB ve odalar ve borsalar, her milli konuda olduğu gibi bu konuda da ülke çapında ortak bir dayanışma içindedir. 81 il ve 160 ilçede odalarımız ve borsalarımız eflasyonla mücadeleyi sahiplenmekte ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışma başlatmaktadır. Bu noktada, özellikle vurgulamak isteriz ki bu mücadeleye toplumun tüm kesimleri ne kadar güçlü destek olursa, etkisi de o kadar büyük olur. Reel sektörden finans sektörüne, kamudan vatandaşlarımıza kadar tüm Türkiye olarak aynı hedefe kenetlenmeliyiz. Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz. Hem firmalarımızın hem de milletimizin, enflasyonla topyekun mücadeleye en geniş şekilde katılacaklarına inancımız tamdır. İnanıyoruz ki, Denizli olarak gereken fedakarlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadele de en ön cephede yer alacağız. Kamu ve özel sektör arasındaki bu güçlü koordinasyon ve istişareyle, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci de geride bırakacağız."

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Denizli'de iş dünyasından enflasyonla topyekün mücadeleye destek açıklaması

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