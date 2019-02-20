Denizli'de iş yeri yangını

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde markette çıkan yangın hasara yol açtı.
Karaman Mahallesi'ndeki bir markette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kayalık ve Bahçelievler şubesi ekipleri, yangına müdahale etti.
Marketin çatısından yükselen alevlere köpük ve su sıkan itfaiye ekipleri, iş yerinin önündeki kepengi de metal kesme aletiyle keserek içerideki yangına müdahalede bulundu.
Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Soğutma çalışmaları yapılan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum