HABER

Denizli'de işçi servisi devrildi: 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 15:03 | Son Güncelleme

Bozkurt ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Güneş Komit İdaresindeki 20 L 1929 plakalı işçi servisi minibüsü, Denizli-Afyonkarahisar karayolu Alikurt mevkisinde yoldaki buzlanma nedeniyle devrildi.

Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yan yatan araçtaki yaralıları çıkardı.

Kazada yaralanan sürücü Komit'in yanı sıra Figen Ataç, Aykut Danışman, Ahmet Kaçaroğlu, Ali Taşkopu, Tayfun Durmaz, Akın Akkuş, Elvan Akan, İbrahim İncirli, Emre Çoban, Sülbiye Aday, Hakkı Yer, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

PARTNER'Çirkin kız'ın son hali'Çirkin kız'ın son hali
Portakalı, yağmur ve rüzgar vurduPortakalı, yağmur ve rüzgar vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
12 Yaralı Bozkurt buz Denizli işçi Kaza

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Milyonlarca liralık uyuşturucu ele geçirildi

Lüks rezidanstan çıkanlar polisi bile şaşırttı!

İstanbul'da Suriyelilere ait merdiven altı 'kürtaj polikliniği'ne baskın!

Yer: Arnavutköy! Arapça tabelanın ardında kan donduran gerçek

FETO çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı! İşte örgütün nihai hedefi

FETO çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı!

Savcıya trafikte bıçak çekip tehdit etti: Sizi keserim, delik deşik ederim

Savcıya trafikte korkunç tehdit: Delik deşik ederim!

Yamaçtan kopan kayalar Van Gölü Eskpresi'ne çarptı

Yamaçtan kopan kayalar Van Gölü Eskpresi'ne çarptı

Kayseri'de kar bastırdı, sokaklar çocuklara kaldı

Kar bastırdı, sokaklar çocuklara kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.