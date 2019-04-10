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Denizli'de işçi servisi devrildi: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 20:06 | Son Güncelleme

Denizli'de işçi servisi devrildi: 7 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, mermer işçilerini taşıyan servisin devrilmesi sonucu 6'sı işçi 7 kişi yaralandı.

İlçede bir mermer fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Cevdet Ç. idaresindeki 48 AAU 494 plakalı servis minibüsü, Tosunlar Mahallesi yakınlarında yoldaki yağış nedeniyle kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yan yatan araçtaki yaralıları çıkardı.

Kazada yaralanan sürücü ile 6 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mermer İşçisi servis minibüsü trafik kazası

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