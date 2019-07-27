Denizli’de itfaiye ekipleri 7 ayda yüzlerce hayat kurtardı

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 1 Ocak-15 Temmuz tarihleri arasında bin 833 yangını kontrol altına aldı. Bin 40 kurtarma operasyonu gerçekleştiren Büyükşehir İtfaiye 283 trafik kazasına da müdahale ederek yüzlerce hayat kurtardı.

Türkiye’de nüfus başına düşen personel, istasyon ve araç sayısında ilk sırada bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 2019 yılının ilk 7 ayında gece gündüz demeden Denizli merkez ve 19 ilçesindeki 52 ayrı istasyonda vatandaşların can ve malını korumak için nöbet tuttu. Bu kapsamda 1 Ocak-15 Temmuz 2019 tarihleri arasında bin 833 yangına müdahale eden ekipler öte yandan bin 40 kurtarma operasyonu ve 283 trafik kazasına müdahale ederek toplam 3 bin 156 olayda önemli rol oynadı.

“26 bin 245 kişiye eğitim”

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri istenmeyen olayların yaşanmasını engellemek için de çeşitli kamu kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim çalışmalarını 2019 yılında da sürdürdü. Bu kapsamda gerçekleştirilen eğitim çalışmalarında 26 bin 245 kişiye eğitim hizmeti verildi. "Önce tedbir" politikası ile çalışmalarını aralıksız sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kentteki 975 iş yerini de olası yangın ve kaza gibi tehlikelere karşı denetledi.