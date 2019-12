Denizli’de itfaiye erleri yeni yıl gecesi de görevlerinin başında

Denizli’de geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda itfaiye ekipleri yeni yılı görevlerinin başında karşılayacak. İtfaiye erleri yaşanabilecek yangın ve kazalara karşı bu yılda da yeni yıl mesaisi yapacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler önceki yıllarda olduğu gibi bu senede yeni yılı görevlerinin başında karşıladı. İtfaiye erleri 24 saat esasına göre görev yaptıkları işlerine bugün de devam etti. Komuta merkezinden gelen ihbarları anında karşılayan ekipler tıpkı normal çalışma günlerdeki gibi yılbaşı gecesi de hızlı bir şekilde olaylara müdahale etti. İtfaiye personeli yaşanabilecek muhtemel yangın ve kazalara karşı teyakkuz halinde görevlerinin başında yılbaşı nöbeti tuttu.

"Her an gibi bir olumsuzluğa karşı bekliyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kayalık Şubesi İtfaiye Çavuşu Burçin Kemer, “Yılbaşı akşamı nöbetteyiz evet tamam ama bizim için yılbaşı, bayram ya da her an gibi bir günün çok önemi yok. Biz her zaman olduğu burada görevimizin başında, her an gibi bir olumsuzluğa karşı bekliyoruz. Vatandaşlarımızın araçları gördüğü zaman, yol vermek konusunda daha çabuk olurlarsa, bu konuya özen gösterirlerse ya da park ettiği araçların her an gibi bir acil durumda bu itfaiye olur, ambulans olur, bir başka acil aracın geçme ihtimali olursa o evde oturan yada orada oturan bir gün kendilerine ihtiyaç olabilir. Böyle bir durumda, hani bunu düşünerek buna göre tedbir almaları bizim için her zaman daha iyidir” dedi.