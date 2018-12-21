Denizli'de İYİ Parti- CHP ittifakının adayı Ümit Bahtiyar

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçim için CHP ile ittifak yapan İYİ Parti'nin büyükşehir belediye başkanı adayı, Ümit Bahtiyar oldu.

İYİ Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Ümit Bahtiyar, Genel Başkan Meral Akşener ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk başta olmak üzere partisinin il başkanı ve diğer partililere teşekkür edip, adaylığıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Yerel seçim için önünde 100 günlük süre olduğunu belirten Bahtiyar, "İYİ Parti ve CHP genel merkezlerince yapılan ittifak görüşmelerinde Denizli'de İYİ Parti'nin aday çıkarması konusunda anlaşmaya varılmıştı. Bu konuda yapılan çalışmalar ve genel merkezimizin yaptığı araştırmalar doğrultusunda uygun görüldük. Önümüzdeki 3 ay boyunca iki parti çalışma içerisinde olacak. 31 Mart'taki seçimleri kazanmayı hedefliyoruz. Buna yeterli bir güç var. Bunu yapma şansımız çok yüksek. Artık değişiklik zamanı geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin, ortak akılla yeni projelerle yönetilmesini istiyoruz. Önümüzdeki süre içinde de bunun hazırlığını yapacağız. Herkesin birlikte karar verdiği, birlikte uyguladığı şehircilik anlayışını hayata geçireceğiz" dedi. MHP'lilerden de oy alacağını tahmin ettiğini belirten Bahtiyar, Denizli için düşündükleri üretim odaklı projeleri de ilerleyen günlerde açıklayacaklarını söyledi.

ÜMİT BAHTİYAR KİMDİR?

Bulgaristan'da 1967 yılında dünyaya gelen Ümit Bahtiyar, 11 yaşındayken, ailesiyle birlikte Denizli'ye göç ederek, Sevindik Mahallesi'ne yerleşti. Bahtiyar, eğitimlerini Sevindik İlkokulu, Merkez Ortaokulu ve Denizli Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Bahtiyar, 1992 yılında Doğruyol Partisi Gençlik Kolları'nda siyasete başladı. 1999 yılında yapılan yerel seçimlerde Doğruyol Partisi'nden Denizli Belediyesi Meclis üyesi olarak seçilen Bahtiyar, 2002- 2004 yıllarında Denizli Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Ümit Bahtiyar, 2004'teki yerel seçimlerde tekrar Denizli Belediyesi Meclis üyesi oldu. Ümit Bahtiyar, MHP'den 2009 yılındaki yerel seçimlerde Denizli Belediye Başkanı adayı, 2011'deki genel seçimlerde ise 3'üncü sıra milletvekili adayı oldu; ancak seçilemedi.

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