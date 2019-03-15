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Denizli'de kaçak kazı operasyonu: 17 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 19:09 | Son Güncelleme

Çivril ilçesinde düzenlenen operasyonda, kimliklerini gizlemek amacıyla şüpheli uzman çavuşun kendisini albay, tornacının MİT mensubu, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen kişinin de papaz olarak tanıttığı belirlendi - Eski askerin üzerinde yapılan aramada "F" serisi 1 dolar bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Işıklı Mahallesi'nde bir firmanın inşaat çalışması bahanesiyle kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 17 şüpheli kazıda kullandıkları araçlar, dedektör ve çeşitli malzemelerle yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında emekli astsubay A.O, uzman çavuş M.A, FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen eski asker S.A, elektrik mühendisi M.S, çevre mühendisi H.B, Z.H. ve K.U, hafriyat şirketi müdürü R.E, muhasebeci H.K, kazılan alanın sahibi H.A, Avustralya vatandaşı O.P, kepçe operatörü A.Y, belediye işçisi H.A, tornacı A.Ö. ve hafriyat şirketi çalışanları İ.Ç, R.E, İ.K'nin bulunduğu öğrenildi.

S.A'nın üzerinde yapılan aramada "F" serisi 1 dolar ele geçirildi.

Zanlıların ilk ifadelerinde, mahallede bir krala ait olduğu söylenen lahit mezarı aradıklarını ileri sürdükleri ve kimliklerini gizlemek amacıyla uzman çavuş M.A'nın kendisini albay, tornacı A.Ö'nün MİT mensubu, meslekten ihraç edilen eski asker S.A'nın da papaz ve yüzbaşı olarak tanıttıkları belirtildi.

Öte yandan kazı yapıldığı sırada bazı şüphelilerin jandarma ekiplerini gözetleyerek anlık bilgi aktardığı tespit edildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Jandarma kaçak kazı kazı tarihi eser

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