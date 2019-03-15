Denizli'de kaçak tarihi eser kazısına 17 gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesindeki arsada kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanıp gözaltına alınan, aralarında mühendisler, asker, şirket müdürü ve belediye işçisinin de bulunduğu 17 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bazılarının kendilerini asker ve papaz olarak tanıttıkları ve üzerlerinden sahte askeri ve MİT mensubu kimlikleri çıktığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla yaklaşık 1 ay önce Çivril'in Işıklı Mahallesi'nde kaçak kazı yapılacağını belirledi. Kaçak kazı yapacak kişiler takibe alındı. Takibin ardından geçen 12 Mart'ta harekete geçildi, şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 17 kişi, kepçeyle kaçak tarihi eser kazısı yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınanların bölgede, bir krala ait olduğu iddia edilen lahiti aradıkları belirlendi.

KENDİLERİNİ SAHTE KİMLİKLERLE TANITMIŞLAR

Gözaltına alınan uzman çavuş M.A.'nın kendisine albay, tornacılık yapan A.Ö.'nün de MİT mensubu olarak sahte kimlik çıkarttıkları belirlendi. Ayrıca gözaltına alınan kişiler arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda üsteğmenken FETÖ soruşturması kapsamında meslekten atılan ve şu an Ankara'nın ilçe belediyesinde zabıta memuru olan S.A.'nın da kendisini çevresinde papaz veya yüzbaşı olarak tanıttığı ortaya çıktı. S.A.'nın üzerinde yapılan aramada sahte yüzbaşı kimliği ile F serisi 1 dolar da ele geçirildi.

ARALARINDA MÜHENDİSLER DE VAR

Jandarmanın operasyonunda gözaltına alınan kişiler arasında emekli astsubay A.O.'nun yanı sıra elektrik mühendisi M.S., çevre mühendisi H.B., kepenk üretim şirketi sahipleri Z.H. ile K.U., hafriyat şirketi müdürü R.E., muhasebeci H.K., kazılan tarlanın sahibi H.A., Avustralya vatandaşı O.P., kepçe operatörü A.Y., belediye işçisi H.A. ve hafriyat şirketi çalışanları İ.Ç., R.E., İ.K.'nin de bulunduğu belirtildi.

JANDARMA KARAKOLLARINI GÖZETLEMİŞLER

Şüphelilerden kendilerini asker olarak tanıtanların, kaçak kazı yapıldığı sırada otomobilleriyle jandarma karakollarının etrafında dolaştıkları ve jandarmaların karokoldan çıktıklarını kaçak kazı yapan ekiplere bildirdikleri tespit edildi. Ancak, şüphelilerin karakolları gözetlerken sivil jandarma ekipleri tarafından takip edildiklerinden habersiz oldukları anlaşıldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi

FOTOĞRAFLI



