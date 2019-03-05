HABER

Denizli'de kaçak üretilen 5 ton toz deterjan ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 12:51 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, kaçak üretilip, ünlü markalara ait ambalajlar içinde piyasaya sürülmeye çalışıldığı belirlenen 5 ton toz çamaşır deterjanı ele geçirildi.

Denizli'de kaçak üretilen 5 ton toz deterjan ele geçirildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, kaçak üretilip, ünlü markalara ait ambalajlar içinde piyasaya sürülmeye çalışıldığı belirlenen 5 ton toz çamaşır deterjanı ele geçirildi. Merdiven altı üretim olarak nitelenen deterjanların yapılan ilk incelemesinde kanserojen maddeler içerdiği saptandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Kocabaş Mahallesi'nde yaşayan Y.G.'nin (40) kaçak üretildiği belirlenen deterjan sattığını tespit etti. Dün Y.G.'nin evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yaptıkları aramada kaçak üretildiği belirlenen 5 ton deterjan ele geçirdi. Y.G. gözaltına alınırken, ünlü markaların ambalajlarında piyasaya sürülmeye çalışıldığı belirlenen toplam 5 ton toz deterjana, imha edilmek üzere el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kaçak deterjanların yapılan ilk incelemesinde kanserojen maddeler içerdiği ve insan sağlığına zarar verdiği belirtildi. Jandarma, kaçak deterjanların nerede üretildiğinin araştırıldığını bildirdi.

FOTOĞRAFLI

Her yıl bunu yapıyorlar! Kış ayı biter bitmez dışarı çıkıp... Her yıl bunu yapıyorlar! Kış ayı biter bitmez dışarı çıkıp...
Bahçede bağlı atı çalan 'Kovboy' tutuklandıBahçede bağlı atı çalan 'Kovboy' tutuklandı
Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltıSamsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu, köpeği başından vurdu

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu başından vurdu

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.