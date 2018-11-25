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Denizli'de, kadına şiddete tepki için yürüdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 17:49 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, AK Parti İl Kadın Kolları üyeleri, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla kadına şiddeti düzenledikleri yürüyüşle protesto etti.

Denizli'de, kadına şiddete tepki için yürüdüler

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, AK Parti İl Kadın Kolları üyeleri, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla kadına şiddeti düzenledikleri yürüyüşle protesto etti.
AK Parti Denizli İl Kadın Kolları üyeleri, kadına karşı her türlü şiddete dikkat çekmek için Denizli Lisesi önünden 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Nurcan Dalbudak ve kadın üyeler katıldı. Kadınlar, yürüyüş sırasında 'Kadın ve erkek biriz, birlikte güçleneceğiz', 'Kadın güçlenirse toplum güçlenir', 'Beni de duy', 'Sesimi sen de duy', 'Sevgi şifadır' yazılı dövizler taşıdı. Kadınlar, yürüyüş boyunca 'Kadına şiddete hayır' sloganı attı.
AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Dalbudak, yürüyüşün son erdiği 15 Temmuz Delikliçınar Şehitleri Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Amaçlarının kadına yönelik her türlü şiddete dikkat çekmek olduğunu belirten Dalbudak, "Ak kadınlar olarak kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz. Kadim medeniyetimizin yüzyıllar boyunca barındırdığı din, ahlak, şuur ve vicdan öğretilerinin tümünde, kadına ve kız çocuklarına karşı yapılan herhangi bir kötü muameleye karşı çıkılmıştır. Hiçbir ayrım gözetmeksizin yaşam biçimi olarak tüm insanlığa karşı kötü muameleyi bizlere men eden dinimizin, kadına ve kız çocuklarına uygulanacak kötü muameleyi kabul etmesi de mümkün değildir" dedi.

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Denizli'de, kadına şiddete tepki için yürüdülerDenizli'de, kadına şiddete tepki için yürüdülerDenizli'de, kadına şiddete tepki için yürüdüler

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