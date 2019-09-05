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Denizli'de kadının eşi tarafından öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 15:41 | Son Güncelleme

Denizli'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından boğazından ve vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanması sonucu yaşamını yitiren Hafize Kurban'ın cenazesi yarın toprağa verilecek - Baba Mustafa Balık: "Çocuklar yollara bakmasın, annesiz babasız kalmasın diye organları bağışladık" - "İnsanlar bu olaylara duyarsız kalmasın ve 'Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın' demesinler"

DENİZLİ (AA) - Denizli'de boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından boğazından ve vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanan, ağır yaralı olarak tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden genç kadının cenazesi yarın toprağa verilecek.

Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde 27 Ağustos'ta eşi Uğur Kurban tarafından bıçaklanan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde hayatını kaybeden Hafize Kurban'ın (23) cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından yarın Beyağaç ilçesi Tülüce Mahallesi'nde defnedilecek.

İncilipınar Mahallesi 1225 Sokak'taki evinde taziyeleri kabul eden baba Ramazan Balık, gazetecilere, kızının ölümüne neden olan damadının en yüksek cezayı alması için mücadele vereceğini söyledi.

Kızı için hukuk mücadelesi başlatacağını belirten Balık, şöyle konuştu:

"Böyle insanların en yüksek cezayı alması için sonuna kadar neyim var, neyim yok harcayacağım. İki torunum kızımın emanetidir. Sonuna kadar onların arkasında olacağım. Hiç kimse ağlayacağımızı düşünmesin. Torunlarım için ayakta duracağım. Kızımın organlarını bağışladık. Başka anne ve babalar mutlu olsun istedim.

Çocuklar yollara bakmasın, annesiz babasız kalmasın diye organları bağışladık. Cenazeyi yarın cuma namazının ardından toprağa vereceğiz. Bu olaylara tanıklık eden insanlardan bir isteğim var. Ne gördüyse şahitlik yapsınlar. İnsanlar bu olaylara duyarsız kalmasın ve 'Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın' demesinler. Gün gelip bu yılan onları da sokabilir. Herkes duyarlı olsun."

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