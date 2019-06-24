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Denizli'de kahvehanede bıçaklı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 23:23 | Son Güncelleme

Çay ücretini ödememe yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgaya karıştıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kahvehanede çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Fatih Mahallesi'nde S.Ş'ye ait kahvehaneye gelen grup, içtikleri çayın ücretini ödemek istemeyince tartışma çıktı.

Kahvehane sahibi S.Ş'nin kardeşleri K.Ş. ve S.Ş'nin de dahil olmasıyla kavgaya dönüşen olayda bir kişi darp sonucu başından ve bir kişi bıçakla bacağından yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan aramada pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Bazı şüpheliler, gözaltı işlemi sırasında polislere zorluk çıkarttı.

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