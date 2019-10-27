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Denizli'de kalp krizi geçiren dağcı öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 17:14 | Son Güncelleme

Ornaz Vadisi'ne tırmanan gruptan 55 yaşındaki Gürbüz Erdoğan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Ornaz Vadisi'ne tırmanan dağcı, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Pamukkale Doğa Sporları Dağcılık Kulübünden 7 kişilik grup, Ornaz Vadisi'ne tırmanış düzenledi.

Başkarcı Mahallesi'nden sabah tırmanışa geçen dağcılardan, emekli asker olduğu belirtilen 55 yaşındaki Gürbüz Erdoğan, Taşlı Yayla mevkisinde fenalaştı.

Kalp krizi geçiren Erdoğan'a grupta bulunan kişiler ilk müdahaleyi yapıp, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen AKUT, AFAD, UMKE, DAK ve sağlık ekipleri, Erdoğan'ın öldüğünü tespit etti.

Erdoğan'ın cenazesi, ekipler tarafından bulunduğu yerden tahliye edilerek Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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dağda kalp krizi denizli dağ ornaz vadisi

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