HABER

Denizli'de kar ulaşımda aksamalara neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 10:07 | Son Güncelleme

 DENİZLİ- Antalya karayolunda, etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği yolda, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Denizli'de kar ulaşımda aksamalara neden oldu

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ- Antalya karayolunda, etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği yolda, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Karayolları ekipleri tuzlama ve kar kürüme çalışmaları yaptı.
Kentin yüksek kesimlerinde gece yarısı başlayan kar yağışı, Denizli-Antalya karayolunun Cankurtaran mevkisi ile Serinhisar ilçesinde ulaşımda aksamalara neden oldu. Karayolunun belirli noktalarında önlem alan ekipler, trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Zincirsiz araçların geçişine izin verilmedi.
Sürücüler, zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışında ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına çekerek karın şiddetinin azalmasını bekledi. Yolda aracıyla mahsur kalan Ali İhsan Oklu, zincirsiz yola çıktığını, kar yağışı sebebiyle ilerleyemediğini söyledi. Antalya'ya gittiği sırada yolda kaldığını ifade eden Oklu, çekici çağırdığını belirtti.
Yağış nedeniyle karayolunda maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi. Bir kazaya müdahaleye gelen trafik polislerinin aracına, arkadan gelen otomobil çarparak kaçtı. Ekipler, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Karayolları ekipleri, tuzlama ve kar kürüme çalışmalarını sürdürüyor.

Denizli'de kar ulaşımda aksamalara neden olduDenizli'de kar ulaşımda aksamalara neden oldu

PARTNERSürpriz aşk!Sürpriz aşk!
Yaptığı mermer mezarı evinin çatısında sergiliyorYaptığı mermer mezarı evinin çatısında sergiliyor
Hilmi Güler: Ordu'nun güzelliklerini büyüteceğizHilmi Güler: Ordu'nun güzelliklerini büyüteceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

Alkollü şahsın tebessüm ettiren isteği! Polisin elini tuttu ve..

Alkollü şahsın tebessüm ettiren isteği! Polisin elini tuttu ve..

Rekor transfer resmen açıklandı

Rekor transfer resmen açıklandı

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

İçişleri Bakanlığı duyurdu. 294 bin Suriyeli dönüş yaptı

İçişleri Bakanlığı duyurdu. 294 bin Suriyeli dönüş yaptı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ülkü Ocakları'nda falaka iddiası!

Ülkü Ocakları'nda falaka iddiası!

Bu köpeklerin değeri dudak uçuklatıyor

Bu köpeklerin değeri dudak uçuklatıyor

Şişli'de ilginç kaza! Aracın yanına gelenler şaştı kaldı

Şişli'de ilginç kaza! Aracın yanına gelenler şaştı kaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: Tren kazalarında TCDD'nin kusuru yok

Bakan'dan soru önergesine yanıt verdi! O ifade olay yarattı...

Günlük burç yorumları 6 Ocak Pazar (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor=

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.