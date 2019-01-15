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Denizli'de kar ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 13:00 | Son Güncelleme

DENİZLİ- Antalya karayolunun bazı bölümlerinde etkili olan kar yağışı ile yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Denizli'de kar ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ- Antalya karayolunun bazı bölümlerinde etkili olan kar yağışı ile yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Bazı araçların yolda kalmasıyla çift yönlü kapatılan yol, ekiplerin 15 dakikalık yoğun çalışmasıyla kontrollü olarak tekrar açıldı.
Denizli'de sabah başlayan sağanak yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle, Denizli- Antalya karayolunun belli bölümlerinde ulaşım aksadı. Uluşamın aksadığı yerlerden Cankurtaran Mevkii'ne gelen sürücüler, kar birikintisi ve yoğun sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Denizli- Antalya karayolunun 1150 rakımlı Kazıkbeli Geçidi'nde ise bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar sebebiyle polis ekipleri, ulaşımı çift yönlü olarak kapattı. Bunun üzerine sürücüler, araçlarını yol kenarına park etti. Trafik ve karayolları ekipleri seferber oldu. Yoğun çalışmanın ardından karayolu, yaklaşık 15 dakika sonra kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Tuzlama ve kar küreme çalışmasının sürekli olarak sürdüğü bölgede, yolda kalan araçları polis ve vatandaşlar iterek yardımcı oldu. Trafik ekipleri, ayrıca karayolunda yoğun önlem aldı, araçlara zincir kontrolü yapıldı.

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Denizli'de kar ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkilediDenizli'de kar ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkilediDenizli'de kar ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkilediDenizli'de kar ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

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