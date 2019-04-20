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Denizli'de kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 23:17 | Son Güncelleme

Denizli'de kar yağışı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kent merkezinin rakımı yüksek mahalleleri ile bazı ilçelerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Pamukkale, Çameli, Çivril ve Tavas'ın yüksek kesimleri ile Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde kar yağışı etkisini gösterdi. Cankurtaran'dan araçları ile geçenler, akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesislerinde araçlarını park ederek kar yağışını video ve fotoğrafla kaydetti, çocuklar ise yol kenarında biriken karın keyfini çıkardı.

Cankurtaran bölgesinde kar yağışı dolayısıyla ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı, Karayolları ekipleri yolda kar tutmasına karşı hazırlık yaptı. Trafik polisleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bölgede kontrollerini artırdı.

Osman Kesmel, "Nisan ayının 20'si olmasına rağmen güzel kar yağıyor. Denizli'den Acıpayam'a gidiyorum. Bu mevsimde kar yağışını görmeye pek alışkın değiliz." dedi.

Meral Uzun, "Yolda bize de sürpriz oldu. Hayatımızda bu mevsimde kar yağmasına şahit olmamıştık. Çocuklar için ayrı bir sevinç bu." diye konuştu. Şeref Uzun da "Nisan ayında yani bu mevsimde ilk defa böyle kar yağdığını görüyoruz. Bizim için de çok büyük bir sürpriz oldu." ifadelerini kullandı.

Kar topu ile oynayan Yağmur Uzun da "Çok güzel yağıyor. Karı özlemişim, burada kar yağışını görünce çok mutlu oldum. Ailemle kar topu oynadık." dedi.

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