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  4. Denizli'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kız kardeşten biri öldü

Denizli'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kız kardeşten biri öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 23:16 | Son Güncelleme

Denizli'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kız kardeşten biri öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 13 yaşındaki kız çocuk öldü, 2 kardeşi tedavi altına alındı.

Gerzele Mahallesi 103 Sokak'ta yaşayan tekstil işçisi Pervin Kesikbaş, evde bulunan 13 yaşındaki ikiz kızları Seda ve Sude ile 8 yaşındaki Sena'dan haber alamayınca durumu yakınlarına bildirdi.

Kardeşleri evde baygın şekilde bulan aile yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Seda Kesikbaş'ı Servergazi Devlet Hastanesine, Sude ve Sena Kesikbaş'ı da Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Seda Kesikbaş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 kardeşin ise tedavileri sürüyor.

Kız kardeşlerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri öğrenildi.

Bu arada polis ve itfaiye ekipleri de evdeki soba ve borularında inceleme yaptı. Soba borularının odadan odaya uzatıldığı görüldü.

Ailenin yakınlarından Adil Uygan, gazetecilere yaptığı açıklamada, zehirlenmenin sobadan sızan gazdan kaynaklı olduğunu öğrendiğini belirterek, "Saat 18.45 civarında annesi çocuklarına ulaşamayınca halasını aramış. Annem evin kapısını açtığında ikizleri yerde, diğer küçük kızımızı da koltukta baygın halde bulmuş. Hemen komşulardan yardım istemişler. İkizlerden Seda zehirlenme sonucu vefat etmiştir. Sude ve Sena'nın da hayati tehlikesi devam ediyor." dedi.

Perişan halde olduklarını ve ne yapacaklarını bilmediklerini dile getiren Uygan, "İkizlerden birisini kaybettik. Diğerlerinin durumu ağır. Hastaneden haber bekliyoruz. Anne çocuklarını görmek istiyor. Bugün hasta olduğu için annesi okula göndermemiş. Baba bugün saat 16.00'dan sonra çalışmaya gitmiş. Olay da ondan sonra olmuş." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
3 kız kardeş Denizli karbonmonoksit soba

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