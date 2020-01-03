Denizli'de karısını boğazından bıçaklayarak öldüren sanık yargılanıyor

Olaydan bir gün önce evine gelip konuştukları Uğur Kurban'ı babası ve kardeşinin kolundan tutup götürdüğünü ifade eden Balık, ertesi gün kızının yaşadığı evi boşlattıkları sırada sanığın tekrar geldiğini kaydetti.

Baba Mustafa Balık, olaydan 4 gün önce de Uğur Kurban'ın kızının boğazını sıkıp yumruk attığını, saldırmak için eline bıçak aldığını, bu sırada kaçan kızını başvuru yaptığı Kınıklı Polis Merkezinden aldığını anlattı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da hazır bulunduğu duruşma öncesi adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "tasarlayarak eşini kasten öldürme" suçundan yargılanan tutuklu sanık Uğur Kurban (23) ile Hafize Kurban'ın babası Mustafa, annesi Huriye, kız kardeşi Hacer Balık ile diğer kız kardeşi Habibe Pelit ve avukatları katıldı.

Balık, "Evden eşyaları alıp temizlik yaparken Uğur Kurban evin önüne geldi. Odada yarım saat konuştular. Daha sonra dışarıda konuşmayı teklif ettiler. Evde konuşmalarını söyledim. Kızım 'Baba ben ailemi kurtarmak istiyorum' dedi. Oğlunu kucağına alarak dışarı çıktılar. Uğur, çocuğu bırakmasını söyledi. Fakat kızım bırakmadı. 5 dakika geçmedi. Çığlık sesleri duyduk. Olay yerine, yanına gittiğimizde kızım kanlar içinde 'kurtarın, yaşamak istiyorum' diyordu. Diğer çocuğu da bu sırada olay yerine geldi. Sanık, iki çocuğu önünde kızımı katletmiştir. Cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

- "Aile içi meselelerin duyulmasını istemedi"

Hafize Kurban'ın annesi Huriye Balık da gözyaşları içinde verdiği ifadede kızının olay günü sanık ile dışarı çıkmasını istemediklerini ancak kendilerini "Ben yuvamı kurtarmak istiyorum, yuvam yıkılmasın" diyerek ikna ettiğini belirtti.

Anne Balık, "Dışarı çıktıktan 5 dakika sonra sokaktan çığlık sesleri geldi. Koşarak baktık, kızımın şah damarından kanlar akıyordu, tülbentle tampon yapmaya çalıştım. Kızımı hunharca ve tasarlayarak öldürdüğü için şikayetçiyim. Olay sırasında annelerini kanlar içinde gören torunlarım aşırı derecede etkilendiler, şu an psikolojik tedavi görüyorlar." ifadelerini kullandı.