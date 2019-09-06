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Denizli’de karpuz yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 11:20 | Son Güncelleme

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında karpuz yüklü kamyonet kontrolden çıkarak boş araziye devrildi.

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında karpuz yüklü kamyonet kontrolden çıkarak boş araziye devrildi. Karpuzların yola savrulduğu ve tümünün ziyan olduğu kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, geçtiğimiz gün Çameli ilçesi Cevizli Mahallesi Ören mevkii olarak bilinen noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Veysel K. yönetimindeki 48 RJ 364 plakalı karpuz yüklü kamyonet seyir halinde ilerlerken bir anda kontrolden çıkarak boş araziye devrildi. Sürücü koltuğunda bulunan Veysel K. ve yolcu bölümünde oturan Fikret K. araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkartılırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın etkisiyle kamyonetin kasasında bulunan çok sayıda karpuz yola savrularak ziyan oldu.
Ekipler tarafından yolun temizlenmesiyle birlikte trafik normal seyrine döndü. Yaşanan kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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