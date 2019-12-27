Denizli’de kayak sezonu açıldı

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Denizli Kayak Merkezi’nde kayak sezonu açıldı.

Ege’nin en büyük kayak merkezi olan Denizli Kayak Merkezi, kayak sezonunu açtı. Şehir merkezine 75 kilometre uzaklıktaki 2 bin 420 metre rakımlı Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi’ndeki Bozdağ’da bulunan Denizli Kayak Merkezi, karla buluşup kayak yapmak isteyen vatandaşları bekliyor. Hafta sonu yoğun ziyaretçi bekleyen Denizli Kayak Merkezi’nde tüm hazırlıklar tamamlanırken, özellikle mekanik tesisleriyle kış sporlarında dünya standartlarında hizmet veren tesisin kış turizminde en çok tercih edilen noktalardan biri olmaya devam edeceği belirtildi.

Denizli Kayak Merkezi, sosyal medyadan ve internet sitesinden takip edilebilecek

Denizli Kayak Merkezi’nde kayak ve snowboard sezonunun bugünden itibaren açıldığı, intrenet üzerinden de duyuruldu. Merkez ile ilgili tüm bilgi ve verilerin, www.denizlikayak.com adresinden öğrenilebileceği ve bunun yanında anlık duyuruların "Denizli Kayak Merkezi" adlı facebook sayfasından ve "denizlikayakmerkezi.20"adlı Instagram hesabından da takip edilebileceği belirtildi.