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  4. Denizli’de kayak sezonu açıldı

Denizli’de kayak sezonu açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 11:58 | Son Güncelleme

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Denizli Kayak Merkezi’nde kayak sezonu açıldı.Ege’nin en büyük kayak merkezi olan Denizli Kayak Merkezi, kayak sezonunu açtı.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Denizli Kayak Merkezi’nde kayak sezonu açıldı.
Ege’nin en büyük kayak merkezi olan Denizli Kayak Merkezi, kayak sezonunu açtı. Şehir merkezine 75 kilometre uzaklıktaki 2 bin 420 metre rakımlı Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi’ndeki Bozdağ’da bulunan Denizli Kayak Merkezi, karla buluşup kayak yapmak isteyen vatandaşları bekliyor. Hafta sonu yoğun ziyaretçi bekleyen Denizli Kayak Merkezi’nde tüm hazırlıklar tamamlanırken, özellikle mekanik tesisleriyle kış sporlarında dünya standartlarında hizmet veren tesisin kış turizminde en çok tercih edilen noktalardan biri olmaya devam edeceği belirtildi.

Denizli Kayak Merkezi, sosyal medyadan ve internet sitesinden takip edilebilecek
Denizli Kayak Merkezi’nde kayak ve snowboard sezonunun bugünden itibaren açıldığı, intrenet üzerinden de duyuruldu. Merkez ile ilgili tüm bilgi ve verilerin, www.denizlikayak.com adresinden öğrenilebileceği ve bunun yanında anlık duyuruların "Denizli Kayak Merkezi" adlı facebook sayfasından ve "denizlikayakmerkezi.20"adlı Instagram hesabından da takip edilebileceği belirtildi.

“Ege’nin Erciyes’i, Uludağ’ı’ dediğimiz kayak merkezimize vatandaşlarımızı bekliyoruz”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Kayak Merkezi’nin turizm anlamında son derece önemli bir yatırım olduğunu ve tesisisin açıldığı ilk günden itibaren sadece Denizli’den değil Türkiye’nin dört bir tarafından ziyaretçi ağırladığını belirtti. Tesisin bu yıl da kış turizminin parlayan yıldızı olacağını vurgulayan Zolan, "Ege’nin Erciyes’i, Uludağ’ı’ dediğimiz kayak merkezimiz de karın ve kayak yapmanın keyfini çıkarmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Kristal kar kalitesi Denizli Kayak Merkezi’nde
Denizli Kayak Merkezi, kış sporlarının yapılmasına en uygun olan ve Türkiye’nin sayılı bölgelerinde bulunan kristal kar yapısı ile ön plana çıkıyor. Bu kapsamda Ege’nin en büyük kayak merkezi toplam 13 kilometre uzunluğundaki 9 adet pist ile hizmet veriyor. Amatör ve profesyonel kayakçılar ve snowboard yapmak isteyenlerin aradığı her türlü imkanı barındıran tesis 2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bant bulunuyor. Saatte 2 bin 500 kişinin taşınabileceği mekanik tesislerde ziyaretçilerin günübirlik tüm ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal noktalarda yer alıyor.

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