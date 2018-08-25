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Denizli'de kaybolan alzaymır hastası ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 13:34 | Son Güncelleme

Denizli'de kaybolan alzaymır hastası ölü bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 26 gün önce kayıp ihbarı yapılan alzaymır hastası ölü bulundu.

Dodurga Mahallesi'nde 30 Temmuz'da evinden ayrılan Salih Dana'dan (85) haber alamayan yakınlarının kayıp başvurusu üzerine arama çalışması başlatıldı.

Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin dağlık alanda yaptığı aramalarda bir sonuca ulaşılamadı.

Bölgede avlanan kişinin Denizli-Burdur sınırındaki Altınkaya mevkisindeki mağarada erkek cesedi gördüğünü bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, cesedin Dana'ya ait olduğunu belirledi.

Alzaymır hastası olduğu belirtilen Dana'nın cesedi, otopsiye gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alzaymır Denizli Kayıp

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