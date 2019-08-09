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Denizli'de kaybolan alzaymır hastası ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 21:53 | Son Güncelleme

Denizli'de kaybolan alzaymır hastası ölü bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde önceki gün kaybolan alzaymır hastası adam tarlada ölü bulundu.

Karahisar Mahallesi'nde önceki gün evinden ayrılmasının ardından kendisinden haber alınamayan 87 yaşındaki alzaymır hastası Musa Yanbaş'ı arama çalışmalarına devam edildi.

Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), İHH Arama Kurtarma, Denizli Dağ Arama Kurtarma (DAK) ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) ekiplerince bölgede yapılan arama faaliyetlerinden sonuç alınamadı.

Bu arada yaşlı adamın evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta, Tümbet mevkisindeki bir tarlada çalışan kişi, yerde hareketsiz yatan birine rastladı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan kontrollerde cesedin, aranan Yanbaş'a ait olduğu tespit edildi. Ceset, incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karahisar Mahallesi'ndeki evinden önceki gün ayrılan 87 yaşındaki alzaymır hastası Musa Yanbaş'tan haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Alzaymır ihbar Kayıp

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