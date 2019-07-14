Denizli'de kaybolan kadın çoban için arama çalışması başlatıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Baklan ilçesinde kendisinden haber alınamayan kadın çoban için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Çakırlar Mahallesi'nde, dağlık alanda çobanlık yapan Musa Çelik, eşi Huriye Çelik'in (45) çadıra dönmediğini fark edip jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Çelik'in en son görüldüğü yerlerde, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve İHH ile Dağ Arama ve Kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Aramalara vatandaşlar da destek verdi.

Huriye Çelik'in daha önce de benzer şekilde kaybolduğu belirtildi.

