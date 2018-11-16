HABER

Denizli'de kaybolan otizmli çocuk bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 01:22 | Son Güncelleme

Denizli'de kaybolan otizmli çocuk bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Serinhisar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki otizmli çocuk, 5 saatlik arama çalışmalarının ardından bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ayaz Mahallesi'nde öğleden sonra sokağa çıkan 8 yaşındaki Osman Alperen Salman akşam saatlerinde eve gelmeyince, durumdan şüphelenen ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ailenin kayıp ihbarıyla jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama ve Kurtarma Derneği (AKUT), İHH Arama Kurtarma Ekibi ve Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekipleri bölgede arama faaliyeti başlattı.

Mahalle halkının da desteğiyle yaklaşık 80 kişinin katıldığı ve 5 saat süren arama çalışmasının ardından kayıp çocuk, mahalle yakınlarında yol kenarında bulundu.

Soğuk havadan etkilendiği için kontrol amaçlı Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırılan Salman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ününü ikiye katladı! Kilosu 600 TL'ye ulaştıCumhurbaşkanı Erdoğan ününü ikiye katladı! Kilosu 600 TL'ye ulaştı
Kürk sektörünün genç tasarımcıları İstanbul'da yarıştıKürk sektörünün genç tasarımcıları İstanbul'da yarıştı
Konya'da aniden bastıran kar, sürücüleri hazırlıksız yakaladıKonya'da aniden bastıran kar, sürücüleri hazırlıksız yakaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD AKUT Çocuk İHH otizmli

En Çok Okunan Haberler

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Samsun'da feci ölüm! Günün en acı haberi

Samsun'da feci ölüm! Günün en acı haberi

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düzce’de 3.4 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Düzce’de 3.4 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Okul müdürü uyuşturucuyla yakalandı

Okul müdürü uyuşturucuyla yakalandı

Konya'da ulaşıma kar engeli! Yüzlerce araç yolda kaldı

Konya'da ulaşıma kar engeli! Yüzlerce araç yolda kaldı

Hastane otoparkında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Hastane otoparkında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Sağlık torbası Meclis'ten geçti

Sağlık torbası Meclis'ten geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.