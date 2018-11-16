Denizli'de kaybolan otizmli çocuk bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Serinhisar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki otizmli çocuk, 5 saatlik arama çalışmalarının ardından bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ayaz Mahallesi'nde öğleden sonra sokağa çıkan 8 yaşındaki Osman Alperen Salman akşam saatlerinde eve gelmeyince, durumdan şüphelenen ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ailenin kayıp ihbarıyla jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama ve Kurtarma Derneği (AKUT), İHH Arama Kurtarma Ekibi ve Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekipleri bölgede arama faaliyeti başlattı.

Mahalle halkının da desteğiyle yaklaşık 80 kişinin katıldığı ve 5 saat süren arama çalışmasının ardından kayıp çocuk, mahalle yakınlarında yol kenarında bulundu.

Soğuk havadan etkilendiği için kontrol amaçlı Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırılan Salman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

