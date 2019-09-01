HABER

Denizli'de kayıp iki kız çocuğu aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 17:04 | Son Güncelleme

Denizli'de kayıp iki kız çocuğu aranıyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kayıp ihbarı yapılan iki kız çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Murat Dede Mahallesi'nde 30 Ağustos Cuma günü evden ayrılan Rabia Emere (15) ile arkadaşı Esra Badur (16) geri dönmedi.

Emere'nin babası İbrahim Emere durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, ihbar üzerine mahalle ve çevresinde detaylı arama yaptı ancak bir bulguya rastlamadı.

Arama çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Baba Emere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının eve geri dönmemesi için hiçbir neden bulunmadığını, başlarına kötü bir şey gelmiş olmasından endişe ettiklerini, yetkililerin yanında vatandaşlardan da yardım istediklerini söyledi.

Bir ilçeyi dolandırdı, sırra kadem bastıBir ilçeyi dolandırdı, sırra kadem bastı
Av sezonu başladı, Trabzon'da ağlara istavrit takıldıAv sezonu başladı, Trabzon'da ağlara istavrit takıldı
Yer altında yatan mucize taşYer altında yatan mucize taş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arama Denizli Kayıp

En Çok Okunan Haberler

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Muğla'da 35 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik yakaladı! Aralarında çocuklar da var

Dağa kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar hakkında karar verildi

Dağa kaçırıldığı iddia edilmişti! Karar verildi

Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın motoru ilk kez çalıştı

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Son dakika: Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.