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Denizli’de ki otobüs kazasının ardından

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 10:48 | Son Güncelleme

Denizli’de meydana gelen otobüs kazasında yaralı sayısı 30’a yükselirken, kazada araç sürücüsü ile birlikte hayatını kaybeden diğer yolcunun ise ismi tespit edildi.

Denizli’de ki otobüs kazasının ardından

Denizli’de meydana gelen otobüs kazasında yaralı sayısı 30’a yükselirken, kazada araç sürücüsü ile birlikte hayatını kaybeden diğer yolcunun ise ismi tespit edildi. Kaza mahallinde ekiplerin otobüsü kaldırmak için başlattığı çalışma devam ederken, yetkililer ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediyor.
Çardak ilçesinde meydana gelen kazada, Osman Özden yönetimindeki 42 HA 856 plakalı otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki şarampole devrildi. Otobüs devrildikten sonra yan yatarak durabildi. Kaza sonrası tam bir can pazarı yaşanırken, bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Kazada otobüs içerisinde bulunan 39 yolcudan 2’si hayatını kaybederken, 30’u ise yaralandı. Olayda sürücü Özden ile birlikte 60 yaşındaki Ayşe Güleç hayatını kaybetti. 2 kişinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Kazada yaralanan 30 kişiden bazılarının müdahaleleri ambulanslarda yapılırken, 4’nün ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası polis tarafından başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
Öte yandan, kazada ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Denizli’de ki otobüs kazasının ardından

Denizli’de ki otobüs kazasının ardından

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