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Denizli’de kimyasal fabrikasında büyük yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 22:21 | Son Güncelleme

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde kimyasal fabrikasında henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı.

Denizli’de kimyasal fabrikasında büyük yangın

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde kimyasal fabrikasında henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Denizli-Ankara yolu üzerine bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde bir kimyasal fabrikasında henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangında zaman zaman patlamaların olduğu belirtildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürerken sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olay yerinde hazır bulunuyor.

Denizli’de kimyasal fabrikasında büyük yangın

Denizli’de kimyasal fabrikasında büyük yangın

Denizli’de kimyasal fabrikasında büyük yangın

Denizli’de kimyasal fabrikasında büyük yangın

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