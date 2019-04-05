Denizli’de kitap fuarı 3. defa kapılarını açtı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kitapseverlerin heyecanla beklediği Ege’nin en büyük kitap fuarının 3’üncüsünün kapılarını açtı. Yaklaşık 300 yazar ve şair ile 150 yayınevinin Denizliler ile buluşacağı fuar 10 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, katılımcılarıyla birlikte Ege’nin en büyük kitap fuarının 3’üncüsünün kapılarını açtı. EGS Fuar Alanı’nda gerçekleşen fuarın açılışına Denizli Valisi Hasan Karahan, Cumhuriyet Başsavcısı Ergün Yılmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve kitapseverler katıldı. Türkiye’nin en ünlü yazarları ve yayınevlerinin katıldığı fuarın onur konuğu ise Denizlili gazeteci, yazar, şair ve ressam Gürbüz Azak oldu. Yüzlerce yazar ve yayınevinin Denizlililerle buluşacağı fuarda pek çok yazar da imza günü ve konferans düzenleyecek. Fuar programı kapsamında Ercan Kesal’dan, Ahmet Ümit’e, Hasan Ali Toptaş’dan Saygı Öztürk’e kadar çok sayıda ünlü yazar kitapseverlere kitaplarını imzalayıp söyleşiler yapacak.

"Her şeyin başı okumayla başlıyor"

Fuarın açılışında konuşan Başkan Zolan, belediyelerin vatandaşların kitap okumalarını sağlamak için gerekli ortamları oluşturmaları gerektiğini ifade ederek, "Kitap önemli, kitabın değerini ve okumanın kıymetini artık herkes biliyor. Her şeyin başı okumayla başlıyor. Buna fırsat oluşturmamız gerekiyor. Bizler belediye olarak o ortamları oluşturmamız ve seçenekleri ortaya koymamız gerekiyor. Çocuklarımıza, gençlerimize her yaştaki insanımıza kolay ulaşmasını sağlamak gerekiyor. Tabi ki şehirler alt yapı, üst yapı, binalar, parklar, spor alanları tabi ki olmazsa olmazımız mutlaka bunlar olacak ama kültür, sanat hele de kitap, konuşma, hele de eğitim noktasında en üst noktada belediyelerimizin rol alması gerekiyor, öne çekmesi gerekiyor. Bu düşüncelerle çok şükür Denizli’ye göreve geldiğimizden itibaren özellikle Denizlimizin konusunun geçtiği kim ne yazdıysa biz aldık. Kendi kültür yayınlarımız noktasında isteyen arkadaşlarımıza ücretsiz hem de arşivimizi oluşturduk" dedi.