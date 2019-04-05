HABER

Denizli’de kitap fuarı 3. defa kapılarını açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 17:49 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kitapseverlerin heyecanla beklediği Ege’nin en büyük kitap fuarının 3’üncüsünün kapılarını açtı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kitapseverlerin heyecanla beklediği Ege’nin en büyük kitap fuarının 3’üncüsünün kapılarını açtı. Yaklaşık 300 yazar ve şair ile 150 yayınevinin Denizliler ile buluşacağı fuar 10 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, katılımcılarıyla birlikte Ege’nin en büyük kitap fuarının 3’üncüsünün kapılarını açtı. EGS Fuar Alanı’nda gerçekleşen fuarın açılışına Denizli Valisi Hasan Karahan, Cumhuriyet Başsavcısı Ergün Yılmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve kitapseverler katıldı. Türkiye’nin en ünlü yazarları ve yayınevlerinin katıldığı fuarın onur konuğu ise Denizlili gazeteci, yazar, şair ve ressam Gürbüz Azak oldu. Yüzlerce yazar ve yayınevinin Denizlililerle buluşacağı fuarda pek çok yazar da imza günü ve konferans düzenleyecek. Fuar programı kapsamında Ercan Kesal’dan, Ahmet Ümit’e, Hasan Ali Toptaş’dan Saygı Öztürk’e kadar çok sayıda ünlü yazar kitapseverlere kitaplarını imzalayıp söyleşiler yapacak.

"Her şeyin başı okumayla başlıyor"
Fuarın açılışında konuşan Başkan Zolan, belediyelerin vatandaşların kitap okumalarını sağlamak için gerekli ortamları oluşturmaları gerektiğini ifade ederek, "Kitap önemli, kitabın değerini ve okumanın kıymetini artık herkes biliyor. Her şeyin başı okumayla başlıyor. Buna fırsat oluşturmamız gerekiyor. Bizler belediye olarak o ortamları oluşturmamız ve seçenekleri ortaya koymamız gerekiyor. Çocuklarımıza, gençlerimize her yaştaki insanımıza kolay ulaşmasını sağlamak gerekiyor. Tabi ki şehirler alt yapı, üst yapı, binalar, parklar, spor alanları tabi ki olmazsa olmazımız mutlaka bunlar olacak ama kültür, sanat hele de kitap, konuşma, hele de eğitim noktasında en üst noktada belediyelerimizin rol alması gerekiyor, öne çekmesi gerekiyor. Bu düşüncelerle çok şükür Denizli’ye göreve geldiğimizden itibaren özellikle Denizlimizin konusunun geçtiği kim ne yazdıysa biz aldık. Kendi kültür yayınlarımız noktasında isteyen arkadaşlarımıza ücretsiz hem de arşivimizi oluşturduk" dedi.

"Okuryazar sayısı arttıkça medeniyet de artar"
Fuarı başarılı bulduğunu aktaran İsmail İyilikçi isimli vatandaş ise, okuryazar sayısının artmasıyla medeniyet seviyesinin de aynı oranda artacağını dile getirdi. Fuarın kendilerini kitaplarla ve dostlarıyla buluşturduğunu ifade eden İyilikçi, "Çok mutluyuz, yarın daha fazla ilgi olacak. Her yerden gelen çok değerli misafirlerimiz var. Bu fuar bizi hem kitaplarla hem de dostlarımızla buluşturuyor" diye konuştu.
10 gün boyunca saat 10.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak fuar için her gün kent merkezinden ücretsiz servisler kaldırılacak.

Whatsapp'tan bir yenilik daha! Ayarlar'dan bunu yaparsanız... Whatsapp'tan bir yenilik daha! Ayarlar'dan bunu yaparsanız...
Adana'da karnaval coşkusu sürüyorAdana'da karnaval coşkusu sürüyor
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçtiRus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Büyükçekmece'de seçimler iptal edilsin' başvurusu için karar

'Büyükçekmece'de seçimler iptal edilsin' başvurusu için karar

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Binali Yıldırım'dan İstanbul oy farkı açıklaması

Binali Yıldırım'dan İstanbul oy farkı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin eğittiği uzman erbaşlar

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin uzman erbaşları

Diyarbakır'da 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

YSK'dan İstanbul kararları! İşte ilçelerde son durum

YSK'dan İstanbul kararları!

Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştü

Karısını foseptik çukurunda buldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.