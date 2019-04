Denizli’de kitap fuarı 3. defa kapılarını açtı

"Her şeyin başı okumayla başlıyor"

Fuarın açılışında konuşan Başkan Zolan, belediyelerin vatandaşların kitap okumalarını sağlamak için gerekli ortamları oluşturmaları gerektiğini ifade ederek, "Kitap önemli, kitabın değerini ve okumanın kıymetini artık herkes biliyor. Her şeyin başı okumayla başlıyor. Buna fırsat oluşturmamız gerekiyor. Bizler belediye olarak o ortamları oluşturmamız ve seçenekleri ortaya koymamız gerekiyor. Çocuklarımıza, gençlerimize her yaştaki insanımıza kolay ulaşmasını sağlamak gerekiyor. Tabi ki şehirler alt yapı, üst yapı, binalar, parklar, spor alanları tabi ki olmazsa olmazımız mutlaka bunlar olacak ama kültür, sanat hele de kitap, konuşma, hele de eğitim noktasında en üst noktada belediyelerimizin rol alması gerekiyor, öne çekmesi gerekiyor. Bu düşüncelerle çok şükür Denizli’ye göreve geldiğimizden itibaren özellikle Denizlimizin konusunun geçtiği kim ne yazdıysa biz aldık. Kendi kültür yayınlarımız noktasında isteyen arkadaşlarımıza ücretsiz hem de arşivimizi oluşturduk" dedi.