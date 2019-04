Denizli'de kitap fuarı 3'üncü kez açıldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen kitap fuarı açıldı. Ünlü yazarların da hayranlarıyla bir araya geldiği fuarı, 400 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen kitap fuarı açıldı. Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, fuarın onur konuğu Denizlili yazar Gürbüz Azak, yurt dışında Denizli'yi en iyi temsil eden yazar ödülü bulunan Kemal Yalçın, davetliler ile çok sayıda vatandaş açılışa katıldı. Yazar Kemal Yalçın, geçen yıl fuara 300 bin kişinin geldiğini, bu yıl ise 400 bin kişinin gelmesinin beklendiğini ifade ederek, bu rakamın önemli bir başarı olduğunu söyledi. Fuarın onur konuğu Gürbüz Azak ise, Denizli'de sanat, kültür, spor, bilim ve pek çok önemli alanda nam yapmış isimlerin yetiştiğini belirterek, "50 yıldır yazıyorum. Kitaba karşı aşırı bir sevgim var. Meseleyi Avrupa'yı tanımakla başladım, sonra özüme döndüm. Lise yıllarında tek maddelik kendime bir anayasa seçtim, 'Yorulmak yasak.' Bu yaşta bile yazmaya, öğrenmeye devam ediyorum" dedi. BAŞKAN ZOLAN: HER ŞEY OKUMAYLA BAŞLIYOR Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, "Her şeyin başı okumayla başlıyor. Bunun için fırsat yaratmamız gerekiyor. Bu ortamları yaratmamız, seçenekleri ortaya koymamız gerekiyor. Çocuklarımıza, gençlerimize her yaştaki insanımıza okumaya kolay ulaşmasını sağlamak gerekiyor. 3 yıl önce karar verdik, iyi ki bu kararı vermişiz ve bu fuarı başlatmışız. Birçok güzelliklerle beraber yürüyoruz. Denizli'mizde göreve geldiğimiz andan itibaren, özellikle Denizli'mizin konusunun geçtiği, konusu Denizli olan kim ne yazdıysa aldık. Kendi kültür yayınlarımıza katarak isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz takdim ettik. Hem de arşivimizi oluşturduk. Şu anda sadece Denizli ile ilgili 100'ün üzerinde kitabımız oldu. Şu anda belki kıymeti tam hissedilemez ama 20-30 yıl sonra bunlar kaynak haline gelecek" diye konuştu. Fuarın açılış kurdelesi Vali Karahan, Başkan Zolan ve beraberindekiler tarafından kesildi. Protokol ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi 2. Ulusal Karikatür Yarışması'nda dereceye giren karikatüristlere ödüllerini vererek ve eserlerinin yer aldığı serginin açılışını yaptı. Bunun yanında 'Çok Nefes Tek Ses' adlı Gelenekli Türk-İslam Sanatları Sergisi de sanatseverlerle buluştu.