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Denizli'de koku yayan sakatat işletmesine baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 16:12 | Son Güncelleme

Zabıtanın yaptığı operasyonda bir tesiste çürümüş ve kurtlanmış tonlarca sakatat bulundu - Ruhsatsız tesisin temizlendikten sonra ilaçlanarak mühürlenmesi kararlaştırıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çevreye rahatsız edici koku yayan tesise baskın düzenleyen zabıta ekipleri, çürümüş ve kurtlanmış tonlarca sakatata imha edilmek üzere el koyarken, işletmenin mühürlenmesi kararlaştırıldı.

Goncalı Mahallesi'nde daha önce besihane olarak kullanılan bir tesisten koku yayıldığı ihbarı üzerine Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Ruhsatsız çalıştığı belirlenen iş yerinde mezbahalardan alınan sakatatların işlenerek lokantalara satıldığı tespit edildi.

İş yerinde sağlıksız ortamlarda işlenen sakatatların çürüdüğü, bir bölümünün kurtlandığı belirlendi.

Afganistan uyruklu işçilerin kaçak olarak çalıştırıldığı tesisin bahçesindeki bir kamyonun kasasında da tonlarca çürümüş sakatat bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de görüntü alarak inceleme yaptıkları işletmenin sahibi Ali K'ya 20 bin lira idari para cezası kesti. Aynı kişiye daha önce de işlem yapıldığı, ancak farklı adreslerde aynı işi yapmayı sürdürdüğü öğrenildi.

Kokudan içeri girilmekte güçlük çekilen iş yerinin temizlendikten sonra ilaçlanarak mühürlenmesini kararlaştırıldı.

Tesisin içindeki sakatatlara imha edilmek üzere el konuldu.

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