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Denizli'de Kömürcüoğlu Taş Heykel Kolonisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 00:09 | Son Güncelleme

Kentte 9'uncusu düzenlenen etkinlik kapsamında, heykeltıraşların 1 ayda mermerden yaptıkları birbirinden özgün eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu

DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Kömürcüoğlu Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Vakfı tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Taş Heykel Kolonisi etkinliği sona erdi.

Etkinliğin son gününde, Korucuk Mahallesi'nde bulunan Kömürcüoğlu Mermer'de sergi ve kapanış kokteyli düzenlendi.

Vali Hasan Karahan, törende yaptığı konuşmada, heykel kolonisinin devamının olacağına inancını dile getirdi.

Bu eserlerin satışının çok fazla olmadığını belirten Karahan, "İnşallah o da olur. Burada yapılan eserlerin zenginleşerek güzelleştiği bir koloni ile karşı karşıyayız. Nihat Kömürcüoğlu'nun sevdası ve gayreti ile bugünlere geldik. Büyükşehir Belediyemiz destek veriyor. Sanatseverlerin, iş dünyasının, ticaret dünyasının da bu konuya el atması lazım." dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da kentin kültür ve sanatla iç içe olması gerektiğini vurgulayarak, "O kadar antik kent olan şehrimizde bu sanat ve kültürün, heykel sanatının da olması gerektiği düşüncesiyle Nihat Bey'le uzun yıllardır beraber yürüyoruz. Bugüne kadar birçok güzel eser ortaya çıktı." diye konuştu.

Kömürcüoğlu Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Vakfı Başkanı Nihat Kömürcüoğlu da heykel kolonisinin 9'uncusunu da bitirmenin onur ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Her geçen gün buradaki heyecanın arttığını ve bugünlere gelindiği anlatan Kömürcüoğlu, şunları kaydetti:

"Esasen bu, uluslararası bir heykel kolonisiydi. Bu yıl bir değişiklik yaptık, sadece Türkiye üniversitelerinden yeni mezun olmuş heykeltıraşlarımıza olanak sağlamak istedik. Bu yıl 5 hanım ve bir erkek heykeltıraş arkadaşımızla kolonimizi bitirdik. Bir ayda ortaya koydukları heykelleri sizlerin de beğeneceğine inanıyorum."

"Madonna Müzik Dinliyor" adlı heykeli yapan Sevda Kocatepe, İzmir'den geldiğini belirterek, "Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. 5 yıldır heykelle uğraşıyorum. Canlı modelden kalıp alıyorum, onları birebir taşa aktarıyorum." diye konuştu.

Deniz atı heykeli yapan Bengisu Kınay, "Deniz atlarında erkekler doğum yapıyor. Burada küçük bir ironiyi temsilen verdiğim bir mesaj var. Hem kadınlara hem erkeklere eşitsizlik var. Aslında bu heykelde ikisinin birleşimi var, doğurganlık ve erkek. Bunlara dikkat çekmek için bunu yaptım." değerlendirmesinde bulundu.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde eğitim alan Seher Özcan, "Buraya davet edilmekten büyük onur duydum. Salyangoz heykelimi 1 ay boyunca çalıştım. Yaptığım taş heykelin ismi 'Yürüyen ev'. Geçen yıl da heykel akademisine katılmıştım." dedi.

Konuşmaların ardından koloniye katılan sanatçılara plaket veren protokol üyeleri, heykeltıraşların bir ay boyunca mermerden yaptıkları eserleri inceledi.

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9. Taş Heykel Kolonisi sona erdi heykel Mermer

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