Denizli'de Kömürcüoğlu Taş Heykel Kolonisi

DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Kömürcüoğlu Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Vakfı tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Taş Heykel Kolonisi etkinliği sona erdi.

Etkinliğin son gününde, Korucuk Mahallesi'nde bulunan Kömürcüoğlu Mermer'de sergi ve kapanış kokteyli düzenlendi.

Vali Hasan Karahan, törende yaptığı konuşmada, heykel kolonisinin devamının olacağına inancını dile getirdi.

Bu eserlerin satışının çok fazla olmadığını belirten Karahan, "İnşallah o da olur. Burada yapılan eserlerin zenginleşerek güzelleştiği bir koloni ile karşı karşıyayız. Nihat Kömürcüoğlu'nun sevdası ve gayreti ile bugünlere geldik. Büyükşehir Belediyemiz destek veriyor. Sanatseverlerin, iş dünyasının, ticaret dünyasının da bu konuya el atması lazım." dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da kentin kültür ve sanatla iç içe olması gerektiğini vurgulayarak, "O kadar antik kent olan şehrimizde bu sanat ve kültürün, heykel sanatının da olması gerektiği düşüncesiyle Nihat Bey'le uzun yıllardır beraber yürüyoruz. Bugüne kadar birçok güzel eser ortaya çıktı." diye konuştu.